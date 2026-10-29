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В Луганске в разрушенном от прилета доме нашли погибшую женщину

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Луганске спасатели нашли тело женщины под завалами жилого дома, разрушенного утром в результате массированных ударов, сообщил сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"При осмотре зданий, поврежденных в результате утренней атаки в Луганске, спасатели МЧС России выявили разрушенный жилой дом. К несчастью, при разборе завалов обнаружили погибшую женщину", - написал он в мессенджере.

На месте продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 октября 2026 года Военная операция на Украине
Луганск Леонид Пасечник МЧС ЛНР
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