В Луганске в разрушенном от прилета доме нашли погибшую женщину

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Луганске спасатели нашли тело женщины под завалами жилого дома, разрушенного утром в результате массированных ударов, сообщил сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"При осмотре зданий, поврежденных в результате утренней атаки в Луганске, спасатели МЧС России выявили разрушенный жилой дом. К несчастью, при разборе завалов обнаружили погибшую женщину", - написал он в мессенджере.

На месте продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты.