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Путин заявил, что Россия никому не угрожает и стремится к сотрудничеству

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия никогда не угрожала и не угрожает зарубежным странам и стремится к сотрудничеству.

"Во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, всё-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации, а наоборот, будут стремиться к сотрудничеству с Россией", - сказал он на церемонии вручения президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации, а также госнаград, обращаясь к представителям иностранных государств, получивших награды.

Путин подчеркнул: "Мы к этому готовы, мы к этому стремимся, благодарим вас и всех людей во всем мире, которые хотят выстраивать отношения с Россией именно на этой почве, на этой базе".

Он также поблагодарил их за такую позицию и выразил надежду на помощь и поддержку в будущей совместной работе.

Обращаясь на церемонии награждения к представителям иностранных государств, Путин поблагодарил их "за развитие отношений между Россией и вашими странами, нашими народами", отметив, что взаимодействие в сфере культуры, образования, в гуманитарных сферах и в бизнесе создает "благоприятную почву, основу для развития отношений на политическом уровне и в сфере безопасности".

Владимир Путин
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