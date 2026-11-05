Росстат после кибератаки на его сайт продлил сроки сбора первичных статданных

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба государственной статистики в четверг проинформировала о возобновлении работы официального сайта Росстата после совершенных на него 29 октября - 1 ноября кибератак, при этом некоторые функции сайта и ИТ-инфраструктуры могут быть временно недоступны в целях обеспечения их безопасности и поэтапного ввода обратно в доступ.

Росстат также сообщил, что продлевает срок предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года по ряду форм федерального статистического наблюдения, что может привести к переносам публикации отдельных статистических данных.

"Федеральная служба государственной статистики информирует о возобновлении работы официального сайта Росстата (rosstat.gov.ru). Работы по полному восстановлению функционала информационных систем продолжаются в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности данных отдельные сегменты инфраструктуры остаются изолированными - это необходимо для тщательной проверки и поэтапного вывода обратно в доступ. В связи с этим некоторые функции сайта и ИТ-инфраструктуры могут быть временно недоступны. С учетом этого Федеральная служба государственной статистики продлевает срок предоставления первичных статистических данных до 13 ноября 2026 года по ряду форм федерального статистического наблюдения. В связи продлением сроков приема первичных данных возможны переносы публикации отдельных статистических данных", - говорится в сообщении статслужбы.

"Обновленный план срочных публикаций будет размещаться в разделе "Анонсы" на сайте Росстата. Информацию о доступных каналах сдачи отчетности, а также ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе "Респонденты", - уточнили в Росстате.

Как сообщалось, кибератаки на ресурсы Росстата были зафиксированы с 29 октября по 1 ноября.

"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", - объявил Росстат 1 ноября.

"Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы", - отмечал Росстат.