Росстат заявил о кибератаках на его информационные ресурсы с 29 октября по 1 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Кибератаки на ресурсы Росстата были зафиксированы с 29 октября по 1 ноября, инфраструктура отработала штатно, доступ внешних пользователей к сайту будет восстановлен в ближайшее время, говорится в сообщении статистической службы.

"С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование", - отмечается в релизе.

"Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранительными органами устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы", - сообщили в Росстате.

В службе также отметили, что "доступность официального сайта Росстата для пользователей будет восстановлена в ближайшее время".