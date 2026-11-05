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Жительница Сыктывкара оштрафована за нарушение порядка деятельности иноагента

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мировой судья Пушкинского судебного участка Сыктывкара признал 35-летнюю местную жительницу виновной в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК), сообщила прокуратура Коми.

Она оштрафована на 140 тысяч рублей.

По данным регионального управления СКР, установлено, что в 2023-2025 годах подсудимая, будучи руководителем объединения одного из интернет-журналов и медиаплатформы, включенных в реестр иностранных агентов, будучи не менее двух раз в течение года привлеченной к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иноагента, вновь нарушила установленные законодательством России требования.

В прокуратуре уточили, что подсудимая "неоднократно распространяла лично либо при участии иных лиц материалы деструктивного характера без указания на то, что они созданы" иноагентом, а также не предоставила в Минюст отчеты за 2024-2025 годы.

Минюст Сыктывкар СКР Коми
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