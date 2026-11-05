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Газоснабжение восстановлено для всех потребителей Кузбасса

Газоснабжение восстановлено для всех потребителей Кузбасса
Фото: РИА Новости

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Ремонтные бригады восстановили подачу газа после разгерметизации магистрального газопровода в Кемеровской области, сообщил губернатор региона Илья Середюк в Max.

"Газоснабжение восстановлено для всех потребителей. Спасибо всем службам за оперативность! В причинах инцидента будут разбираться специалисты", - написал Середюк.

Ранее сообщалось о разгерметизации магистрального газопровода в Топкинском муниципальном округе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что пламя на газопроводе погасили. Также был создан оперативный штаб по ликвидации последствий. По его словам, причины разгерметизации магистрального газопровода выясняются.

По территории Кемеровской области проходит газопровод Нижневартовский НПЗ - Парабель - Кузбасс, который эксплуатирует ООО "Газпром трансгаз Томск". От магистрали к газокомпрессорной станции "Топки" отходит газопровод-отвод. Основной потребитель газа на этом участке - Топкинский цементный завод (входит в ХК "Сибцем").

Илья Середюк Кемеровская область
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