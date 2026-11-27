Роспотребнадзор начал расследование после выявления случаев оспы обезьян в Петербурге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что начали санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с выявлением заболевания оспой обезьян.

"В связи с получением информации о случаях заболевания оспой обезьян специалистами Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области незамедлительно начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в канале управления в Max.

В ходе эпидемиологического расследования проводится работа по выявлению контактных лиц. Госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением два человека. Выдано предписание на проведение дезинфекции.

Для диагностики оспы обезьян Роспотребнадзором разработаны и зарегистрированы современные высокотехнологичные тест-системы, которые позволяют детектировать вирус в кратчайшие сроки, напомнили в управлении.