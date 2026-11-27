Правительство РФ продлило запрет на экспорт авиатоплива до 31 марта 2027 г.

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ ввело новый временный запрет на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Подписано постановление о запрете экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 года до 31 марта 2027 года включительно. Действие предыдущего аналогичного запрета, начавшееся в июне 2026 года, заканчивается 30 ноября 2026 года.

"Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ограничения не будут касаться в том числе поставок авиакеросина в рамках международных межправительственных соглашений. Правительство продолжает работу по поддержанию надёжного и бесперебойного обеспечения внутреннего рынка топливом", - отмечается в сообщении.