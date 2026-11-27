Салехард остался без света из-за ледяных отложений на ЛЭП

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Салехард остался без света из-за обильного гололеда на линиях электропередачи, сообщила пресс-служба "Россети Тюмень".

"Сегодня утром на высоковольтных ЛЭП, обеспечивающих электроснабжение Салехарда, произошел самопроизвольный (неконтролируемый) сброс гололедно-изморозевых отложений. Это стало причиной схлеста проводов линий электропередачи и ограничения электроснабжения потребителей", - говорится в сообщении.

На участках ЛЭП протяженностью порядка 25 км работают более полусотни энергетиков и 13 единиц спецтехники.

"Гарантирующий поставщик электроэнергии в региональном центре переводит потребителей Салехарда на собственную генерацию. После набора мощности в изолированной системе сетевые организации обеспечат электроснабжение потребителей по резервной схеме", - сообщили "Россети Тюмень".

Салехард был обесточен ночью. Мэрия попросила родителей оставить детей дома.