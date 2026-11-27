Четыре БПЛА сбито над Ленобластью, закрыт петербургский аэропорт Пулково

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Над Ленинградской областью уничтожено четыре беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале в Max.

Глава региона предупредил, что атака БПЛА продолжается.

Вместе с тем приостановил работу петербургский аэропорт Пулково, проинформировали в Росавиации.

"Аэропорт Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщается в канале агентства в Max.

Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.