Дед Мороз из Великого Устюга отправится в путешествие по Африке

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга (Вологодская область) совершит новогоднее путешествие по Африке, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Впервые в истории главный зимний волшебник нашей страны отправится в новогоднее путешествие по Африке", - цитирует пресс-служба губернатора региона Георгия Филимонова.

Маршрут охватит восемь стран: Конго, Замбию, Танзанию, Эфиопию, Египет, Тунис и Марокко, а финальной точкой станет Мадагаскар.

В каждой стране африканского континента Дед Мороз познакомит местных жителей и гостей с новогодними традициями России, встретится с детьми и раздаст им подарки.

Мероприятия пройдут в посольствах РФ и Русских домах. Торжества направлены на продвижение российской культуры и сохранение русских традиций в семьях соотечественников, отмечает пресс-служба.