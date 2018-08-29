Глава ЦИК посоветовала инициаторам пенсионного референдума выбрать один из одобренных вопросов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что у инициаторов референдума по вопросу повышения пенсионного возраста есть шанс договориться и пройти первый этап его организации.

Выступая на заседании ЦИК, Памфилова подчеркнула, что у всех инициативных групп равные возможности для регистрации в регионах своих подгрупп. Более того, добавила она, если кто-то "проспал" и только сейчас "начал активничать", то "сейчас еще есть шанс".

"Если хотите проводить референдум, то есть пять вопросов, которые одобрены официально - объединитесь и выберете один из них. Все те группы, которые живые, реальные группы существуют, - если вы договариваетесь между собой, с инициаторами, у вас еще есть время перерегистрироваться под один вопрос. Время еще есть для того, чтобы в 43 регионах набрать необходимое количество (групп)",- пояснила Памфилова.

"Если актуальность референдума не отпала и не отпадет, со своей стороны мы полностью готовы",- добавила она.

Ранее Памфилова сообщила, что в настоящее время в 58 субъектах РФ зарегистрированы региональные подгруппы инициативных групп для проведения референдума по вопросу о повышении пенсионного возраста, причем только в двух - от КПРФ.

В минувший вторник зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин во вторник сказал "Интерфаксу", что в партии "готовы объединяться с теми, кто готов дальше проводить идею референдума". "И это будет политическое решение, которое будет принято президиумом во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым", - добавил политик.

Он отметил, что по закону есть время до 7 октября на создание инициативных групп. "Мы сейчас завершаем создание своих инициативных групп, смотрим, каковы реальные шаги регистрации", - сказал Афонин.

"В ряде регионов, и у партии есть 100-процентная уверенность, создаются "спойлерские" группы, - утверждал представитель руководства КПРФ. - Мы обращаемся уже в семи-восьми регионах в суды с тем, чтобы их признали недействительными, потому что там задействованы работники администрации или члены комиссии с правом решающего голоса, что запрещено законодательством".

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Афонина сообщила, что КПРФ направила в Центризбирком официальный запрос о возможности и процедуре объединения в одну инициативную группу референдума региональных подгрупп, зарегистрировавших схожие вопросы о повышении пенсионного возраста. По его словам, политическое решение об объединении пока не принято, но такую перспективу в партии не исключают, так как в десятке регионов КПРФ получила отказы в регистрации инициативных подгрупп, и в настоящее время смогла зарегистрировать их только в двух регионах, пишет издание.

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняли в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.