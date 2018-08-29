Чайка призвал наказывать за отказ брать на работу людей пенсионного возраста

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Юрий Чайка выступил за применение санкций административного либо уголовного характера в отношении предпринимателей или руководителей предприятий, которые откажутся принимать на работу лиц пенсионного возраста.

"Отвечая на вопрос журналистов об отношении Генпрокуратуры по вопросу уголовного либо административного преследования работодателей, отказывающих в трудоустройстве лиц пенсионного возраста, Чайка сказал: "Пока мы не задумывались, но моя личная точка зрения - бесспорно, санкции какие-то быть должны".

Как считает генпрокурор, "это конституционное право гражданина РФ, право на труд, и если оно ущемляется, должны быть, безусловно, предусмотрены какие-то государственные санкции в отношении такого нерадивого работодателя".