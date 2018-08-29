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В ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной

Есть обновление от 14:03

Это произойдет, если инициативные группы смогут договориться или если одна из групп "проявит чудеса оперативности"

В ЦИК сообщили о возможности проведения пенсионного референдума весной
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что всероссийский референдум о повышении пенсионного возраста может состояться в одно из воскресений в середине весны следующего года, если его инициаторам удастся договориться между собой или кто-то из них проявит "чудеса оперативности".

"Днем голосования может быть воскресенье в период с 7 апреля по 12 мая 2019 года", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

"То есть абсолютно мы готовы, если референдум состоится, мы готовы по всем аспектам, включая финансовый аспект: во что это выльется, что надо в этом случае делать, какие поправки в бюджет вносить и так далее", - добавила она.

Памфилова отметила, что референдум состоится, только если инициативные группы объединят свои усилия и договорятся или "как-то одна из них проявит чудеса оперативности", чтобы зарегистрировать подгруппы в не менее чем 43 регионах.

Порядок подготовки

После этого не позднее 9 октября, то есть через два месяца после регистрации первой подгруппы, документы о регистрации инициативной группы должны быть поданы в ЦИК, который не позднее 18 октября вынесит положительное решение или отказ.

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В случае положительного решения ЦИК инициаторам дадут 45 дней на сбор подписей, и не позднее 18:00 2 декабря листы должны быть сданы на проверку вместе с финансовым отчетом.

"Если проверка проходит успешно, то ЦИК принимает решение о результатах выдвижения инициативы о проведении референдума в течение 30 дней со дня приема подписных листов - то есть не позднее 31 декабря 2018 года, в последний день года", - сказала Памфилова.

Затем это решение не позднее чем через пять дней должно быть направлено президенту, который в течение 10 дней после его получения обращается в Конституционный суд с запросом о соответствии инициативы о проведения референдума основному закону страны.

ЦИК направляет свое решение президенту РФ, в обе палаты Федерального Собрания не позднее пяти дней, то есть не позднее 5 января 2019 года

Рассмотрение инициативы проведения референдума президентом РФ, который отправляет документ в Конституционный суд РФ с запросом о соответствии инициативы о проведении референдума основному закону - не позднее 10 дней с момента получения.

После положительного решения Конституционного суда президент назначает референдум не позднее чем через 15 дней после получения решения КС.

При этом, по словам Памфиловой, днем голосования является воскресение в период от 60 до 100 дней со дня вынесения и опубликовании решения о назначении референдума президентом, которое может быть вынесено 4 февраля, то есть через месяц после решения ЦИК.

Ранее Э.Памфилова сообщила, что в настоящее время зарегистрированы 58 региональных подгрупп инициативных групп, только две из которых - от КПРФ. Между тем, по ее словам, у инициаторов еще есть шанс, договорившись, перерегистрировать в необходимых 43 регионах вопрос в одной формулировке.

Ранее ЦИК России одобрил формулировки вопросов для пенсионного референдума пяти различных инициативных групп.

Для проведения референдума необходимо будет создать и зарегистрировать аналогичные инициативные подгруппы не менее чем в 43 регионах России, а затем приступить к сбору подписей избирателей в поддержку проведения референдума. Таким образом, только одна группа может инициировать проведение референдума по вопросу изменения пенсионного законодательства.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: ЦИК, Элла Памфилова

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