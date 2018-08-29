В ООН призвали Facebook следить за агрессивной риторикой пользователей

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Социальная сеть Facebook должна активнее упреждать случаи агрессивной риторики, но не прибегать к чрезмерно жестким нормативным требованиям, заявил в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

"Я не думаю, что нужно ждать момента, когда разразится кризис. Им (Facebook - ИФ) следует на шаг вперед думать о том, что предпринять, чтобы препятствовать этому (агрессивной риторике - ИФ)", - приводят западные СМИ слова Раада аль Хусейна.

Он отметил, что такие меры следует применять не тогда, когда "пресса и правозащитники уже указывают им на эту проблему, необходимо действовать заранее".О

Верховный комиссар ООН по правам человека добавил, что соцсети должны "давать возможность свободно высказывать свое мнение" в соответствии с международными нормами в сфере права человека.

По его словам, соцсети, в том числе Facebook, должны препятствовать появлению контента, побуждающего к ненависти и агрессии, и не допускать кампаний, направленных на ущемление прав национальных меньшинств, как в случае с ситуацией в Мьянме.

Заявление Раада аль-Хусейна прозвучало после того, как ранее на этой неделе Facebook удалил аккаунты ряда представителей военного руководства Мьянмы. В соцсети отметили, что приняли такое решение, чтобы не допустить распространения "ненависти и дезинформации".

Такой шаг со стороны Facebook последовал после того, как в международной независимой миссии ООН по ситуации в Мьянме заявили о необходимости привлечения к ответственности командования армии Мьянмы за геноцид народа рохинджа, преступления против человечности и военные преступления.