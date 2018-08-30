Трамп обвинил интернет-компании в несправедливости по отношению к Республиканской партии США

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Дональд Трамп заявил журналистам, что деятельность таких компаний и платформ, как Twitter, Facebook и Google в США может быть незаконной, поскольку они пытаются замалчивать мнения сторонников Республиканской партии.

"Я считаю, что и Google и Facebook и Twitter очень несправедливы к консерваторам и республиканцам", - заявил он журналистам в Белом доме.

В качестве подтверждения своих слов он позднее в твиттере написал, что Google публиковал на своем сайте все обращения предыдущего президента Барка Обамы к нации, однако прекратил эту практику с приходом власти самого Д.Трампа.

"Думаю, это очень серьезная проблема, поскольку они (компании - ИФ) пытаются замалчивать мнения большой части населения страны, а люди не хотят этого. Это неправильно, несправедливо. Это не может быть законным. И мы посмотрим. Мы просто хотим справедливости", - сказал Трамп.