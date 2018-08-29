На устроившего драку на рейсе Москва-Душанбе дебошира завели уголовное дело

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Транспортные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении дебошира, устроившего драку и угрожавшего взорвать бомбу в среду на рейсе Москва-Душанбе, сообщила "Интерфаксу" представитель московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)",- сказала Марковская.

По данным следствия, вечером в среду во время выполнения рейса авиакомпанией "Уральские авиалинии" сообщением "Москва - Душанбе" один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно, а после того, как бортпроводница сделала ему замечание, он встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы.

"После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям, якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам", - рассказала представитель следствия.

Она сообщила, что следствием установлено, что подозреваемый является гражданином Таджикистана 1993 года рождения.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу.