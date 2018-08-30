"Яндекс" убрал пиратский контент, удаления которого требовал "Газпром-Медиа"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Из сервиса "Яндекс.Видео" исчез пиратский контент, который через суд требовал удалить "Газпром-Медиа".

Ранее в сервисе при поиске сериалов четырех телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", выдавались ссылки с видео данных фильмов, которые незаконно распространяли "пиратские" сайты. Сейчас эти видео в сервисе не отображаются при соответствующем поиске.

В компании подтвердили, что "Яндекс" выполнил требование об удалении пиратского контента. Как подчеркивается в заявлении, поступившем в "Интерфакс", это было сделано, так как блокировка "Яндекс.Видео" привела бы к недоступности всего поисковика.

"Поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени - в случае "Яндекс.Видео" это yandex.ru", - поясняется в заявлении.

Однако в обращении подчеркивается, что "Яндекс" по-прежнему считает требование незаконным и необоснованным и планирует оспорить его в суде.

"Яндекс" констатирует, что наряду с пиратским мог быть удален и легальный контент, поскольку поисковик не имеет возможности их различить.

"На самом деле предъявленные нам требования неисполнимы. Яндекс не размещает контент в сети и, следовательно, не может его удалить. Кроме того, Яндекс не имеет возможности установить факт наличия прав на контент у конкретного сайта. Соответственно, Яндекс не может отделить спорный контент от легального. Поэтому среди удалённых нами ссылок могут быть и ссылки на ресурсы, где контент размещён самим правообладателем", - отмечается в заявлении.

24 августа Мосгорсуд принял решение, что "Яндекс" должен удалить из списка выдачи в поисковике ссылки на пиратские копии шоу и сериалов, принадлежащих "Газпром-медиа".

Ранее поисковик договорился с крупными телеканалами, и с марта 2017 года в экспериментальном режиме транслировал их контент на разных площадках, в том числе на своей главной странице.

Но 21 августа "Газпром-медиа" (управляет НТВ, ТНТ, ТВ-3 и др.) и "Национальная медиагруппа" (РЕН ТВ, "Пятый канал"), а также "Первый канал" убрали с главной страницы "Яндекса" свои онлайн-трансляции. Как сообщал "Коммерсантъ", медиахолдинги готовы вернуть контент, только если "Яндекс" "вычистит пиратские версии" из поисковой выдачи.