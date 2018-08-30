"Газпром-медиа" подаст иск к "Яндексу" о защите прав на контент

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" подаст исковое заявление к "Яндексу" о защите прав на контент, в противном случае пиратский контент может вновь появиться на "Яндекс.Видео", сообщил холдинг в четверг в ответ на запрос "Интерфакса".

"Исковое заявление о защите прав на контент будет подано в сроки, предусмотренные законом. В случае, если мы его не подадим, предварительные обеспечительные меры будут отменены, и пиратский контент может опять появиться на "Яндекс.Видео", - говорится в сообщении.

"Пока рано говорить о том, что удалено все пиратское видео - по некоторым типам запроса оно все еще доступно", - говорится в ответе холдинга на запрос "Интерфакса", полученном агентством в четверг.

"Исполнение решение суда проверит Роскомнадзор", - подчеркнули в компании.

Ранее в четверг "Яндекс" сообщил, что удалил из поиска все ссылки на спорный контент, который послужил поводом для иска "Газпром-медиа". Он объяснил это решение стремлением избежать блокировки, которая может коснуться не только сервиса "Яндекс.Видео", но и всего поисковика. Вместе с тем компания заявила, что по-прежнему считает решение суда об удалении поисковиком пиратского контента необоснованным и незаконным и будет его обжаловать.

По мнению "Яндекса", закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством.

Накануне замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты.

В минувший понедельник Роскомнадзор направил в "Яндекс" уведомление о необходимости прекратить доступ к пиратскому контенту через сервис "Яндекс.Видео". "Действия Роскомнадзора в рамках "антипиратского" законодательства определены статьей 15.2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". На основании данной статьи в "Яндекс" направлены уведомления о необходимости выполнения решений Мосгорсуда путем прекращения доступа на сервисе Яндекс. Видео к фильмам, указанным в данных решениях", - сообщили в пресс-службе ведомства.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа") к Яндексу и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сказали в пресс-службе медиахолдинга.

В холдинге уточняли, что поисковая выдача "Яндекса" предлагает пользователям ссылки на пиратские сайты, где нелегально размещены сериалы телеканалов "Домашний арест", "Вне игры", шоу "Мистические истории" и анимационный сериал "Осторожно, земляне!".

Суд обязал Роскомнадзор "прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование аудиовизуального произведения на сайте информационно-коммуникационной сети интернет https://yandex.ru", заявили в "Газпром-медиа".