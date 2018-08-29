Минкомсвязи назвал серьезными аргументы "Яндекса" в споре вокруг "Яндекс.Видео"

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - "Яндекс" предоставил достаточно серьезные аргументы в свою защиту по ситуации с возможной блокировкой сервиса "Яндекс.Видео". Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин журналистам в среду в Ростове-на-Дону.

"Пускай договариваются друг с другом - "Яндекс" с правообладателями. Потому что у "Яндекса" есть достаточно серьезные аргументы, которые заключаются в том, насколько нам известно, что ему никто не может указать конкретные адреса конкретных пиратских сайтов. И мы слышим "Яндекс", - сказал Волин.

Ранее Мосгорсуд наложил предварительные обеспечительные меры в отношении "Яндекса" по иску телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа") к компании и обязал Роскомнадзор заблокировать пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео". В среду "Яндекс" распространил заявление о том, что считает решение Мосгорсуда необоснованным. Компания обещала обжаловать это решение.

По мнению "Яндекса", закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил "Интерфаксу", что сервис "Яндекс.Видео" может быть заблокирован, если к вечеру 30 августа не удалит ссылки на пиратские сайты.