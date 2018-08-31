Аксенов решил не останавливать химзавод из-за ржавого налета на севере Крыма

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Крупный завод по производству двуокиси титана в Армянске на севере Крыма, испарения с кислотонакопителя которого считаются причиной появления липкой ржавчины на металлических предметах, продолжит работу, а отстойник зальют водой. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Мы остановились на том, что, с наиболее высокой долей вероятностью, это кислотонакопитель (причина ржавого налета - ИФ). Не завод, не труба. Останавливать производство никакого смысла нет", - сказал Аксенов на совещании в Армянске в пятницу.

"Заполняем водоем водой. Завод "Титан" дополнительно закачивает 7 тыс. кубометров воды, плюс еще две скважины - до 10 тыс. кубометров можно довести, по крайней мере, пока держится высокая температура", - заявил глава Крыма.

По его словам, в начале следующей недели власти после консультаций с представителями академии наук обязаны сообщить жителям Армянска, какие могут быть последствия от загрязнений воздуха для их здоровья и как пары могут отразиться на природе.

"Сейчас тяжелых, ярко выраженных последствий нет", - утверждает Аксенов.

Как сообщалось, жители Армянска с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также жалуются на першение и боль в горле.

Армянск

Свежие ржавые чайнички

Никуда оно не денется-пока не будет воды,город будет сжирать серная кислота.Кислотоотстойник высох.Хоть взорви Титан-не поможет

Всем этим дышат ваши дети. Выбросьте чайники и бегите хотя бы pic.twitter.com/cEwNgdeDvi — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 августа 2018 г.

По данным армянского филиала ООО "Титановые инвестиции" (крупный химзавод по производству двуокиси титана), внештатных ситуаций на предприятии не было.

В соседнем с Армянском Красноперекопске расположены предприятия "Бром" и Крымский содовый завод. Они опровергли свою причастность к появлению странной ржавчины.

Роспотребнадзор не выявил отклонений во взятых на этой неделе пробах воздуха и почвы на севере Крыма.

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко накануне заявил, что причиной выпадения химического вещества в Армянске является испарение содержимого кислотонакопителя, используемого филиалом "Титановых инвестиций". По его словам, этому "способствовало продолжительное повышение температуры воздуха, длительное отсутствие осадков, а также понижение уровня воды в кислотонакопителе". Администрацию завода могут привлечь к административной ответственности.

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.