Роскомнадзор не увидел оснований для блокировки "Яндекс.Видео"

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Проверка Роскомнадзора показала, что нет оснований для блокировки сервиса "Яндекс.Видео", сообщило надзорное ведомство.

"Проверка, проведенная специалистами Роскомнадзора, показала, что основания для ограничения доступа к сервису "Яндекс.Видео" в настоящий момент отсутствуют", - говорится в сообщении РКН, поступившем в "Интерфакс".

Вечером 30 августа в Роскомнадзор поступили уведомления от "Яндекса" о выполнении требований, указанных в определениях Мосгорсуда о принятии обеспечительных мер по защите авторских прав на продукцию телеканалов холдинга "Газпром-медиа".

"Яндекс" подтвердил, что удалил из поиска все ссылки на спорный контент, который послужил поводом для иска "Газпром-медиа". Он объяснил это решение стремлением избежать блокировки, которая может коснуться не только сервиса "Яндекс.Видео", но и всего поисковика. Вместе с тем компания заявила, что по-прежнему считает решение суда об удалении поисковиком пиратского контента необоснованным и незаконным и будет его обжаловать.

Однако холдинг "Газпром-медиа" заявил, что все равно подаст исковое заявление к "Яндексу" о защите прав на контент, в противном случае пиратский контент может вновь появиться на "Яндекс.Видео".