"Газпром-медиа" не откажется от подачи исков к "Яндексу" после проверки Роскомнадзора

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Холдинг "Газпром-медиа" согласился с тем, что компания "Яндекс" делает все возможное для удаления пиратского контента, отметив, что это не отменяет подачу судебных исков к поисковику.

"Мы всегда были за формат конструктивного диалога, что не отменяет подачу исковых заявлений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга в пятницу. Там также отметили, что "Яндекс" "делает все возможное, чтобы выполнить определение суда, именно поэтому Роскомнадзор их пока не блокирует".

В пресс-службе "Газпром-медиа" "Интерфаксу" поясняли, что не отказываются от подачи иска к "Яндексу", так как пиратский контент по некоторым видам запросов все еще присутствует в сервисе. Кроме того, холдинг опасается, что если не подать иск, то предварительные обеспечительные меры, наложенные на "Яндекс" судом, будут автоматически сняты, а пиратское видео со временем вновь возникнет в выдаче "Яндекс.Видео".

Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что после проверки, проведенной его специалистами, у него нет оснований для блокировки "Яндекс.Видео".

Накануне "Яндекс" сообщил, что удалил из поиска все ссылки на спорный контент, который послужил поводом для иска "Газпром-медиа". Вместе с тем компания заявила, что по-прежнему считает решение суда об удалении поисковиком пиратского контента необоснованным и незаконным, и будет его обжаловать. По мнению "Яндекса", закон, согласно которому в интернете блокируется пиратский контент, не распространяется на поисковики. В компании подчеркнули, что как поисковая система "Яндекс" работает в полном соответствии с законодательством.

На прошлой неделе Мосгорсуд удовлетворил исковое заявление телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" (принадлежат "Газпром-медиа") к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сказали в пресс-службе медиахолдинга. Роскомнадзор отвел "Яндексу" три дня - до вечера 30 августа - для удаления пиратского контента, в противном случае он приступил бы к блокировке сервиса компании.