Причиной взрыва на заводе в Самаре стало нарушение при работе с жидким кислородом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рабочие могли нарушить технику безопасности при чистке резервуара с жидким кислородом на двигателестроительном предприятии в Самаре, сообщил в пятницу "Интерфаксу" источник в службах технического надзора региона.

"Предварительно, рабочие не соблюли должные меры предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что двое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии ПАО "Кузнецов" в Самаре.

"Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли", - сказал источник. По его словам, еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от медицинской помощи отказались. Информацию о гибели двух рабочих подтвердили и представители завода.