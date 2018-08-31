Двое рабочих погибли из-за взрыва на предприятии в Самаре

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси на одном из предприятий ПАО "Кузнецов" в Самаре унес жизни двоих рабочих, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи города.

"Поступил вызов в один из цехов предприятия. Там четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли", - сказал источник.

Он сообщил, что еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от медицинской помощи отказались.

ПАО "Кузнецов" - предприятие специализируется на производстве двигателей летательных аппаратов. По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцами компании являются АО "Объединенная двигателестроительная корпорация", государственная корпорация "Ростех" и Росимущество.