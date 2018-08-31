Источник сообщил о трех погибших при взрыве на самарском заводе

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Тело третьего погибшего обнаружено на дне резервуара с жидким кислородом на двигателестроительном предприятии в Самаре после воспламенения газовоздушной смеси, сообщил "Интерфаксу" источник в службе "скорой помощи".

"Найдено тело третьего погибшего", - сказал источник.

Ранее источник сообщил о двух погибших из-за взрыва на двигателестроительном предприятии ПАО "Кузнецов" в Самаре. По его информации, четверо рабочих проводили чистку резервуара для хранения жидкого кислорода. "Во время сухой чистки газовоздушная смесь воспламенилась и двое рабочих, находившиеся внутри резервуара, погибли", - сказал источник.

Он сообщил, что еще двое рабочих, находившихся вне резервуара, от медицинской помощи отказались.

Между тем в пресс-службе ПАО "Кузнецов" подтвердили гибель двоих сотрудников в результате ЧП.

"Двое сотрудников ПАО "Кузнецов" погибли в результате несчастного случая на производстве. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ЧП",- сказал сотрудник предприятия в пятницу.

Источник в службах технического надзора региона сообщил, что рабочие могли нарушить технику безопасности при чистке резервуара с жидким кислородом.

"Предварительно, рабочие не соблюли должные меры предосторожности, предусмотренные технологией работ по сухой очистке резервуара в цехе разделения воздуха", - сказал собеседник агентства.