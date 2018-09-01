По сведениям источника, загоревшийся в Сочи "Боинг" лишился обоих крыльев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг" мог лишиться обоих крыльев от удара о бруствер после выкатывания со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"Предварительно, по докладу с места, самолет дефрагментирован на фюзеляж и две плоскости крыла, которые оторвало в результате удара", - сказал источник.

Ранее сообщилась, что от удара лайнер загорелся и лишился левого крыла.

Причиной ЧП могли стать плохие погодные условия. Экипаж смог посадить самолет лишь со второй попытки, а после этого не смог удержать самолет в пределах ВВП из-за скользкого покрытия и плохой видимости.

В результате инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок.

Во время эвакуации пассажиров сотрудник аэропорта, возглавлявший аварийно-спасательный расчет, скончался от сердечного приступа.