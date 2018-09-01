Сотрудник аэропорта Сочи умер от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего "Боинга"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудник Международного аэропорта Сочи умер от сердечного приступа, помогая эвакуировать пассажиров горящего "Боинга", сообщает в субботу источник "Интерфакса".

"Причина смерти предварительно сердечная недостаточность. Скончался по дороге в больницу", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, покойный возглавлял аварийно-спасательный расчет аэропорта.

"Причина смерти не связана напрямую с инцидентом. У погибшего были проблемы с сердцем", - сказал источник.

Ранее в службе скорой помощи Сочи рассказали, что в ходе инцидента пострадали четыре человека. Сообщалось, что погибших нет.

По обновленным данным, четверо пострадавших доставлены в больницы города, еще одному помощь оказана на месте. Среди тех, кому потребовалась госпитализация, есть ребенок. У пострадавших - отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Причиной ЧП могли стать неблагоприятные погодные условия, сообщил информированный источник. "Предварительно из-за сильного ливня экипаж не сумел приземлиться с первой попытки, а затем не удержал самолет в условиях скользкого покрытия и плохой видимости", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Боинг 737", совершавший рейс из Москвы в Сочи, после приземления выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Пожар потушили, пассажиров эвакуировали.