Пассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пассажирский "Боинг", летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил в субботу "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

"Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения", - сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. "Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и лишился левого крыла", - сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушен.

Источник в службе "скорой помощи" Сочи сообщил, что пострадали четыре человека. "Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека", - сказал он. Никто не погиб.

Пассажиров эвакуируют.