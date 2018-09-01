МЧС отчиталось о ликвидации пожара в аэропорту Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание, начавшееся после того, как при посадке в международном аэропорту Сочи самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, потушено, сообщает пресс-служба главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю в субботу.

На борту находилось 166 пассажиров и членов экипажа.

"Была проведена эвакуация. К месту направлены все службы экстренного реагирования. К тушению пожара привлечено пять единиц техники. По предварительным данным, к медикам обратились четыре человека, от госпитализации они отказались", - подчеркивается в сообщении МЧС.

Между тем, источник "Интерфакса" ранее сообщал, что четыре человека, в том числе ребенок, были госпитализированы.

В 4:30 мск пожар ликвидирован.

"Все пассажиры и члены экипажа эвакуированы на безопасное расстояние", - отмечается в сообщении МЧС.