Финансирование террористов в Сирии сократилось почти на 90% за четыре года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Финансовые потоки для поддержки террористов в Сирии сократились почти на 90% с 2014 года, заявил руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

"В 2014 году террористы ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) получали порядка $3 млрд. К настоящему времени боевикам удается получать $200-300 млн в год", - сказал он, выступая в понедельник на международной конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Беседа отметил, что сокращение финансирования террористов обусловлено потерей облагаемых налогом территорий и прибыли с продажи нефтепродуктов.

По его словам, в контексте перемещения части террористов в Афганистан ФСБ прогнозирует, что некоторые каналы наркотрафика будут взяты ими под контроль, что позволит боевикам получать с этого выручку. Кроме того, добавил Беседа, экстремисты активизировали пропаганду и вербовку через социальные сети.