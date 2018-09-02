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Боевики продолжают нарушать режим перемирия в сирийском Идлибе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Боевики продолжают обстрелы населенных пунктов и позиций сирийских войск в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации", - заявил В.Савченко.

По его словам, в течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-Асад, Икко (трижды), Калъат-Мазра (дважды), Эль-Арейм, Бариша, Раша (дважды).

Также обстрелам подверглись позиции правительственных сил в районе горы Хасан-Рай провинции Латакия, населенные пункты Кафр-Даиль, Эз-Зандик, район артиллерийского училища (дважды) в провинции Алеппо, районы научно-исследовательского центра (дважды), Зияра, Халаб-эль-Джадид, Биньямин, Хара и северо-западная окраина города Алеппо (дважды).

Кроме того, зафиксированы обстрелы районов населенных пунктов Аджаз, Масасна провинции Хама.

"Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул Савченко.

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Теги: Сирия, Идлиб

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