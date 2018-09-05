Тайфун "Джеби" вызвал сход селевых потоков на Сахалине

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Город Макаров, в котором проживают более 6 тыс. человек, остался без водохранилища из-за схода селей при прохождении тайфуна "Джеби", сообщил агентству "Интерфакс" мэр Макаровского района Андрей Красковский.

"Днем в среду в Макаровском районе сошли сели, сколько - пока неизвестно. Ряд селей сошел в самом городе и самое плачевное - один селевой поток сошел в городское водохранилище, заполнив его. Город остался без воды", - рассказал мэр.

За помощью с подвозом чистой воды макаровские власти обратились к мэрам соседних районов, но водовозки из этих районов не могут выехать, так как пока неизвестна ситуация на областной автотрассе, где также сошли сели.

По словам собеседника агентства, самый крупный селевой поток сошел севернее города Макаров, завалив полностью проезд на автотрассе. "Никто пока не может пройти на север через этот сель, чтобы оценить ситуацию на автотрассе между Макаровым и селом Лермонтовка Поронайского района", - констатировал Красковский.

Он также добавил, что в районе продолжается еще сильный дождь. Вода с затопленных улиц Макарова уходит, так как дожди несколько ослабли, но все дороги теперь в месиве глины.

Ранее сообщалось, что из-за схода селей между Макаровым и селом Лермонтовка Поронайского района (через этот участок проходит транссахалинская автомагистраль, соединяющая юг с севером острова - ИФ) закрыт проезд автотранспорта.