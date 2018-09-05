Главные новости
В миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе
В мире

Тайфун "Джеби" вызвал сход селевых потоков на Сахалине

Возникший селевой поток сошел в водохранилище сахалинского города Макарова, оставив его без чистой воды

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Город Макаров, в котором проживают более 6 тыс. человек, остался без водохранилища из-за схода селей при прохождении тайфуна "Джеби", сообщил агентству "Интерфакс" мэр Макаровского района Андрей Красковский.

"Днем в среду в Макаровском районе сошли сели, сколько - пока неизвестно. Ряд селей сошел в самом городе и самое плачевное - один селевой поток сошел в городское водохранилище, заполнив его. Город остался без воды", - рассказал мэр.

За помощью с подвозом чистой воды макаровские власти обратились к мэрам соседних районов, но водовозки из этих районов не могут выехать, так как пока неизвестна ситуация на областной автотрассе, где также сошли сели.

По словам собеседника агентства, самый крупный селевой поток сошел севернее города Макаров, завалив полностью проезд на автотрассе. "Никто пока не может пройти на север через этот сель, чтобы оценить ситуацию на автотрассе между Макаровым и селом Лермонтовка Поронайского района", - констатировал Красковский.

Он также добавил, что в районе продолжается еще сильный дождь. Вода с затопленных улиц Макарова уходит, так как дожди несколько ослабли, но все дороги теперь в месиве глины.

Ранее сообщалось, что из-за схода селей между Макаровым и селом Лермонтовка Поронайского района (через этот участок проходит транссахалинская автомагистраль, соединяющая юг с севером острова - ИФ) закрыт проезд автотранспорта.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Россия, Сахалин

Новости по теме

В мире
Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения
Подготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зонеПодробнее
 США согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеСША согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе
При этом представители США и Турции считают неприемлемым военное наступление Асада в этом направленииПодробнее
 Лавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и США
В частности, американские шаги на украинском направлении повышают риск военной конфронтацииПодробнее
 ОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в ЭймсбериОЗХО подтвердила версию Лондона о применении "Новичка" в Эймсбери
Эксперты организации тем не менее не сумели определить, происходит ли примененное в Солсбери и Эймсбери вещество из одной партииПодробнее
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Двадцатилетие эпохи биохакинга, размножение насекомых-вредителей и геном опийного макаПодробнее
 СМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции Идлиб
По данным Анатолийского агентства новостей, три российских истребителя нанесли 20 ударовПодробнее
 Семью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евроСемью российских туристов ограбили в Ле-Бурже на миллион евро
Среди похищенного - бриллианты стоимостью более 500 тыс. евроПодробнее
 Сотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистовСотрудники СКР допросили водителя убитых в ЦАР российских журналистов
Российские следователи в Африке поучаствовали в следственных действиях и ознакомились с материалами делаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 4 сентября6 фото
04 сентября
Фотохроника 4 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии7 фото
04 сентября
Тайфун "Джеби" достиг западного побережья Японии
Лучшие фото недели10 фото
31 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЛавров рассказал о нарастающей конфронтации РФ и СШАВ миреВоенная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияВ миреСША согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеЭкономикаКапитализация Amazon впервые превысила $1 трлнВ миреСМИ сообщили об ударе ВКС России по вооруженной оппозиции в провинции ИдлибВ РоссииФинансовых гарантий "Натали Турс" не хватит для выплат всем пострадавшим

Что случилось этой ночью: среда, 5 сентября

Тайфун Джеби в России и конфронтация в отноошениях РФ и США Подробнее

Тайфун "Джеби" вызвал сход селевых потоков на Сахалине

Возникший селевой поток сошел в водохранилище сахалинского города Макарова, оставив его без чистой воды Подробнее

Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК

Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК"Черные ящики" находятся в удовлетворительном состоянии Подробнее

Помпео выразил надежду на дипломатическое решение проблем с сирийской провинцией Идлиб

Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооружения

Военная полиция РФ очистила демилитаризованную зону у Голанских высот от тяжелого вооруженияПодготовленные российскими военными сирийские саперы готовы к разминированию местности в демилитаризованной зоне Подробнее

Около 300 иностранных судов скопились в бухтах Приморья из-за надвигающегося шторма

США согласились с позицией России по поводу террористов в Идлибе

США согласились с позицией России по поводу террористов в ИдлибеПри этом представители США и Турции считают неприемлемым военное наступление Асада в этом направлении Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');