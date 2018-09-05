Бортовые самописцы разбившегося в Иркутской области Ми-8 переданы специалистам МАК

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Следователи нашли бортовые самописцы на месте крушений вертолета Ми-8, разбившегося 2 сентября на севере Иркутской области, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления СКР на транспорте.

"Найдены "черные ящики", они переданы для исследования специалистам Межгосударственного авиационного комитета", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По данным источника агентства, самописцы находятся в "удовлетворительном состоянии".

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" разбился 2 сентября в Казанчинско-Ленском районе Иркутской области. Экипаж машины состоял из трех человек: командира, второго пилота, бортмеханика. Все они погибли. Вертолет выполнял коммерческий рейс, он вылетел из Усть-Кута и должен был забрать из труднодоступной местности геологов АО "Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья" (Новосибирск).

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило по факту крушения вертолета уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Тела погибших трех членов экипажа накануне были направлены в Иркутск для производства судебно-медицинской экспертизы.