Семьи погибших при крушении вертолета в Иркутской области получат по 4 млн рублей

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Ангара" выплатит по 1 млн рублей семьям членов экипажа разбившегося в Иркутской области вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба авиакомпании во вторник.

Кроме этого, родные погибших получат по 2,025 млн рублей от страховой компании в рамках "страховых компенсаций".

В свою очередь, Фонд социального страхования РФ также выплатит семьям погибших компенсации в размере 1 млн рублей. "Единовременная страховая выплата направляется супруге или детям погибшего", - говорится в пресс-релизе фонда.

Экипаж разбившегося вертолета состоял из трех человек: командира, второго пилота, бортмеханика.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, свершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области. В понедельник обломки вертолета и тела трех погибших были обнаружены в труднодоступной гористой местности в 290 км к юго-востоку от города Усть-Кут.

Вылет осуществлялся по заявке АО "Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья" (Новосибирск).

По данным "Ангары", накануне аварии вертолет прошел обязательный технический осмотр, сбоев в работе машины обнаружено не было.