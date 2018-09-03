Разбившийся в Иркутской области вертолет летел за геологами

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение в Иркутской области вертолет Ми-8 должен был забрать закончивших работу геологов и перевезти их в Усть-Кут. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в авиакомпании "Ангара", которой принадлежал вертолет.

"Это был рейс по перевозке пассажиров. Вертолет вылетел за геологами, которые ждали его в определенной точке в Казачинско-Ленском районе, но, к сожалению, не смог забрать их", - пояснили в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что вертолет проводил вылет из Усть-Кута по заявке АО "Сибирский научно-исследовательский Институт геологии, геофизики и минерального сырья".

Сообщалось также, что вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек (командир, второй пилот, бортмеханик) в воскресенье не вышел на связь, совершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области. Вертолет летел из Усть-Кута в поселок Кунерма.

В понедельник обломки вертолета и тела погибших членов экипажа обнаружены в 290 км к востоку от Усть-Кута.

По предварительным данным, Ми-8 вылетел из аэропорта города Усть-Кут в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район Иркутской области), не прибыл в место назначения и не вышел на связь. По факту ЧП Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело.