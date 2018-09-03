МАК приступил к расследованию крушения Ми-8 в Иркутской области

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Международный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования катастрофы вертолета Ми-8 в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МАК.

"МАК сформировал комиссию, и она приступила к работе. В ближайшее время эксперты вылетят из Москвы в Иркутскую область", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что специалисты МАК займутся изучением технического состояния судна и поиском его "черных ящиков" для установления причины катастрофы.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара" с экипажем из трех человек в воскресенье не вышел на связь, свершая полет над территорией Казанчинско-Ленского района Иркутской области. В понедельник обломки вертолета и тела трех погибших были обнаружены в труднодоступной гористой местности в 290 км к юго-востоку от города Усть-Кут.

По информации "Ангары", Ми-8 с бортовым номером 25502 вылетел 2 сентября в 11:00 по иркутскому времени из аэропорта Усть-Кута в поселок Кунерма (Казачинско-Ленский район). Вертолет должен был совершить посадку в 12:40 и вернуться обратно в Усть-Кут в 15:00. Вылет осуществлялся по заявке АО "Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья" (Новосибирск).

По данным "Ангары", накануне аварии вертолет прошел обязательный технический осмотр, сбоев в работе машины не обнаружили.

Информированный источник сообщил агентству, что разбившийся Ми-8 был выпущен в 1991 году и имел сертификат летной годности до июня 2019 года. В парке "Ангары" состоял с 2016 года. Ранее машина эксплуатировалась авиакомпаниями "Байкал", "ИркутскАвиа", кроме того, участвовала в миротворческой деятельности ООН с 2007 по 2011 годы.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Восточно-транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "Ангара" и аэропорта Усть-Кут.