"Роскосмос" попросил не публиковать мнения анонимов о причинах разгерметизации на МКС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Публикации непроверенной информации о причинах возникновения разгерметизации в пристыкованном к Международной космической станции (МКС) корабле "Союз" являются способом воздействия на комиссию, расследующую причины происшествия, считают в госкорпорации "Роскосмос".

"Роскосмос" просит воздержаться представителей СМИ от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников по результатам работы комиссии по расследованию нештатной ситуации, возникшей на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", находящегося в составе Международной космической станции", - говорится в заявлении госкорпорации, распространенном в среду.

В компании отметили, что работа комиссии будет завершена в середине сентября, ее выводы будут представлены в "Роскосмос", после чего будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций.

На прошлой неделе на пристыкованном к МКС корабле "Союз МС-09" начало снижаться давление. Космонавты обнаружили отверстия в обшивке и компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс". В четверг вечером они ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Изначально рассматривалось несколько версий возникновения трещины, приведшей к утечке воздуха, в том числе попадание микрометеорита, однако накануне глава "Роскосомса" Дмитрий Рогозин заявил, что версия о внешнем воздействии фактически не рассматривается, а причиной стало умышленное или случайное воздействие на Земле при сборке или в космосе.

Он напомнил, что корабль "Союз МС-09" был доставлен на Байконур 18 февраля этого года, а выпущен был в 2017 году на заводе в Королеве. В настоящее время комиссия, расследующая причины разгерметизации, изучает технологические карты производства корабля, фамилии всех, кто имел доступ к работам по строительству "Союза".

Рогозин отметил, что внимание уделяется и версии преднамеренного повреждения корабля уже в космосе.