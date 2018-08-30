Разгерметизацию на МКС спровоцировали трещины в бытовом отсеке "Союза"

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Микротрещины, спровоцировавшие разгерметизацию в бытовом отсеке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), изучат при помощи микрооптики, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Экипаж МКС применит имеющийся на борту эндоскоп для исследования отверстий", - сказал источник.

30 августа датчики зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" минувшей ночью, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

Утечка воздуха в бытовом отсеке российского корабля "Союз", пристыкованного к Международной космической станции (МКС) не угрожает экипажу, сообщил "Интерфаксу" источник в американских органах контроля и управления станцией.

"Сигнал об утечке поступил около 2:00 ночи, давление падало незначительными темпами, что не вызывало тревог у управляющих полетом. Всего было обнаружено два отверстия размером по 2 мм каждое - оба в бытовом отсеке "Союз МС-09". Они заклеены при помощи каптоновой ленты. Этого достаточно для безопасного завершения миссии пристыкованного к МКС корабля. Угрозы утечка не представляет", - сказал источник.

"За последний час давление на станции стабилизировалось. Астронавты и космонавты готовятся смонтировать клеевые заплатки. Для этого необходимо расчистить от краски место вокруг отверстий", - сказал источник.

Ранее на МКС неоднократно возникали технические проблемы и неисправности в различных модулях.