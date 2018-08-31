В мире

Ультразвук выявил небольшую утечку воздуха из "Союза" после наложения второй заплатки

Утечка быстро прекратилась, но космонавты планируют наложить третью заплатку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские космонавты при помощи ультразвукового прибора зафиксировали незначительную утечку воздуха на корабле "Союз" после установки второй заплатки.

Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует один из ресурсов НАСА, после завершения наложения второго слоя герметика космонавты зафиксировали ультразвуковым прибором незначительную утечку. Однако она быстро остановилась.

Через несколько часов космонавты планируют наложить третью заплатку. Пока следят за ситуацией.

Как сообщалось, давление на корабле "Союз МС-09" начало снижаться накануне. Космонавты компенсировали потерю давления наддувом воздуха на 10 мм ртутного столба из баков пристыкованного к МКС космического "грузовика" "Прогресс".

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Российские космонавты в четверг вечером ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука они подтвердили отсутствие утечки воздуха.

Утром в пятницу повторная проверка ультразвуком подтвердила герметичность после ремонта отверстия на корабле "Союз", пристыкованном к МКС, и давление на станции стабильно держится на достаточном уровне.

Российский Центр управления полетами рекомендовал наложить второй слой герметика для гарантии отсутствия новых протечек. Российские космонавты наложили второй слой герметика днем в пятницу.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подтвердил журналистам, что утечка произошла на борту пристыкованного к станции корабля "Союз" в ночь на четверг, предположив, что причиной может быть микротрещина в результате попадания микрометеорита.

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Теги: МКС, Союз

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