"Газпром-Медиа" подал иск против "Яндекса" и потребовал 40 тыс. руб. компенсации

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Телеканалы ТНТ, ТВ3, Супер, 2Х2 (принадлежат "Газпром-медиа") обратились в Мосгорсуд с исковыми заявлениями к компании "Яндекс" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в сервисе "Яндекс.Видео".

"В суд поступили четыре исковых заявления, ответчиком по которым выступает ООО "Яндекс". Во всех исках телеканалы просят обязать ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений произведений на сайте Яндекс.ру", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она добавила, что каждый телеканал просит также взыскать с "Яндекса" 10 тысяч рублей в качестве компенсации за нарушение исключительного права и взыскать госпошлину в сумме 400 рублей.

"Иски зарегистрированы, процессуальные решения по движению исков пока не приняты", - проинформировала представитель суда.

Спор о контенте

24 августа Мосгорсуд удовлетворил исковые заявления телеканалов ТНТ, ТВ-3, 2х2, "Супер" к "Яндексу" и постановил принять предварительные обеспечительные меры в отношении нелегального распространения контента, сказали в пресс-службе медиахолдинга.

30 августа "Яндекс" сообщил, что удалил из поиска все ссылки на спорный контент, который послужил поводом для иска "Газпром-медиа". Вместе с тем компания заявила, что по-прежнему считает решение суда об удалении поисковиком пиратского контента необоснованным и незаконным, и будет его обжаловать.

31 августа Роскомнадзор сообщил, что после проверки, проведенной его специалистами, у него нет оснований для блокировки "Яндекс.Видео".

Однако "Газпром-медиа" заявил, что не отказывается от подачи иска к "Яндексу", так как пиратский контент по некоторым видам запросов все еще присутствует в сервисе. Кроме того, холдинг опасается, что если не подать иск, то предварительные обеспечительные меры, наложенные на "Яндекс" судом, будут автоматически сняты, а пиратское видео со временем вновь возникнет в выдаче "Яндекс.Видео".