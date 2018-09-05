Что произошло за день: среда, 5 сентября

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Британская полиция сообщила, что в заговоре с целью убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняются некие россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Скотланд-Ярд показал фотографии подозреваемых и уточнил, что не будет требовать из выдачи, но выписал ордер на их арест. По словам Терезы Мэй, эти мужчины "работают в ГРУ". В Кремле эти заявления вызвали удивление, в МИД констатировали, что фактов предоставлено не было, и назвали происходящее адской каруселью.

- Телеканалы ТНТ, ТВ3, Супер, 2Х2 (принадлежат "Газпром-медиа") обратились в Мосгорсуд с исками к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов и потребовали по 10 тысяч рублей компенсации каждый. "Яндекс" готов судиться и считает требования незаконными.

- В ДНР заявили, что разыскивают двух мужчин, которые находились в кафе "Сепар" в день взрыва, в результате которого погиб Александр Захарченко. Через несколько часов выяснилось, что их причастность к теракту не подтверждена.

- Самолет Emirates Airlines, прибывший из Дубая в Нью-Йорк, был изолирован в аэропорту из-за обнаружения признаков болезни у ста пассажиров. В итоге госпитализировали примерно 10 человек, многие из пассажиров побывали в Мекке, где наблюдается вспышка гриппа.

- Взрыв произошел на кемеровском заводе "Азот". Рабочие получили травмы различной степени тяжести, они госпитализированы. У одного из пострадавших диагностированы ожоги порядка 70% тела. СКР возбудил дело.

- Российская премьер-лига раскритиковала возможный переносе домашних матчей "Ростова" со стадиона "Ростов Арена" на резервный из-за концерта Басты и возможного ущерба газону. Организаторы концерта уверяют, что поле не повредят.

- Копейский городской суд Челябинской области удовлетворил ходатайство экс-владельца пермского клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака о досрочном освобождении в связи с новым законом, по которому один проведенный день в СИЗО приравнивается к полутора дням отбывания наказания в колонии.

- Черемушкинский суд Москвы санкционировал арест на два месяца Нурлана Мурадова, обвиняемого в убийстве полицейского на станции метро "Курская".