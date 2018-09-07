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Силуанов анонсировал возможный запуск индивидуального пенсионного капитала в 2020 году

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новая накопительная система - индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) может быть запущена с 2020 года, сообщил первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала", - сказал Силуанов на Московском финансовом форуме.

Он отметил, что новая накопительная система даст возможность людям создавать свой пенсионный капитал, чтобы при выходе на пенсию потери в уровне доходов были минимальными. Силуанов также отметил, что этими деньгами можно будет воспользоваться до выхода на пенсию для решения проблем со здоровьем.

"Это деньги будут работать как на гражданина, так и на экономику, то есть мы убиваем двух зайцев здесь", - подчеркнул министр финансов.

Новая система пенсионных накоплений была разработана в 2016 году, после того, как было объявлено об очередном продлении заморозки пенсионных накоплений (впервые заморозка была введена в 2014 году). Она предусматривает, что граждане будут сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Предполагается, что размер взносов будет постепенно увеличиваться от 0% до 6% от зарплаты - на один процентный пункт в год. Старая накопительная система будет демонтирована и полностью перейдет в программу ИПК.

В настоящее время ведется разработка законопроекта об ИПК.

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Теги: Антон Силуанов

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