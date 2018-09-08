Митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Оренбурге

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Согласованная с властями акция КПРФ против изменений пенсионного законодательства прошла в Оренбурге в субботу.

В региональном отделении партии "Интерфаксу" сообщили, что нарушений общественного порядка не зарегистрировано.

"Участники выражали несогласие с изменениями пенсионного возраста, поднятием ставки НДС и ростом цен на топливо", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее со ссылкой на администрацию Оренбурга, акция была согласована с властями. Представитель мэрии сообщал агентству , что в заявке на мероприятие было указано до 500 участников.

Предыдущий митинг в Оренбурге против повышения пенсионного возраста состоялся 28 июля.

Повышение пенсионного возраста

Законопроект о пенсионный реформе принят Госдумой в первом чтении. Он предусматривает повышение планки выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. 29 августа президент РФ Владимир Путин в телеобращении предложил снизить планку повышения для женщин до 60 лет. Реформу пенсионной системы планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034 году.

Путин также заявил о необходимости установления административной и даже уголовной ответственности для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу в связи с возрастом.

6 сентября "Единая Россия" внесла в Госдуму РФ первый пакет поправок к пенсионной реформе.