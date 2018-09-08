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Что произошло за день: суббота, 8 сентября

Google удаляет рекламу Навального, Джон Терри переходит в "Спартак", а РПЦ ссорится с Константинополем

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Google удалил рекламные ролики оппозиционера Алексея Навального из YouTube. Сделать это ранее на этой неделе просили российские власти, так как считают рекламу незаконной. Комментируя ситуацию, в пресс-службе компании заявили, что рекламодатели должны действовать в соответствии с местным законодательством и рекламной политикой Google.

- Синод РПЦ ответил на назначение константинопольских экзархов - представителей патриарха Варфоломея - на Украину. По мнению Синода, действия Варфоломея заводят в тупик отношения между Русской и Константинопольской церквями и "создают реальную угрозу единству всего мирового православия". Позднее митрополит Иларион заявил, что Московский патриархат может разорвать отношения с Константинополем в случае признания украинской автокефалии.

- Валентина Матвиенко встретилась в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Она передала ему послание президента Владимира Путина, глава Северной Кореи в ответ подтвердил готовность посетить Россию с визитом.

- СМИ сообщили о планах экс-защитника "Челси" и сборной Англии Джона Терри перейти в "Спартак". По некоторым данным, он уже прошел медосмотр в Италии, чтобы перейти в московский клуб.

- В акватории Керченского пролива во время шторма плавучий кран сорвался с якоря и врезался в опору Крымского моста. Из-за инцидента движение по одному из участков моста пришлось временно ограничить.

- Минобороны РФ предупредило о готовящихся постановочных провокациях в Идлибе. По данным российских военных, в городе прошла сходка лидеров боевиков и были утверждены сценарии инцидентов с якобы применением химоружия.

- Испанские антидопинговые службы начали проверку на применение полузащитником "Валенсии" и сборной России по футболу Денисом Черышевым запрещенных препаратов.

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