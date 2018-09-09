В Мурманске прошли митинг и шествие против повышения пенсионного возраста

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Митинг оппозиции против изменений пенсионного законодательства превратился в протестное шествие, передал корреспондент "Интерфакса".

Митинг начался на площади Пяти углов. Организаторы направляли уведомление в администрацию, но получили отказ без предложения иных площадок для акции протеста.

По подсчетам полиции, в результате митинг, организованный штабом оппозиционера Алексея Навального, собрал около 150 человек.

После выступлений на площади Пяти углов координатор местного штаба Навального Виолетта Грудина предложила пройти шествием по центральному проспекту Ленина. Митингующие с различными лозунгами прошли от площади мимо здания УМВД России по Мурманской области и Октябрьского районного суда до драмтеатра и повернули обратно. Финальной точкой шествия стало здание правительства Мурманской области.

Митинг и шествие прошли без инцидентов. По оценке организаторов, в них приняли участие около одной тысячи северян.

Ранее мурманский штаб Навального провел две акции протеста. Также митинги против повышения пенсионного возраста проводили областной совет профсоюзов и местное отделение КПРФ. Всего в Мурманске состоялось шесть акций протеста.