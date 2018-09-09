В России Пенсионная реформа

На несогласованном митинге оппозиции в Иркутске обошлось без задержаний

Есть обновление от 12:03

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Несанкционированный митинг против пенсионной реформы в Иркутске, прошедший в воскресенье, не собрал и сотни человек, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе мэрии города.

"По нашим подсчетам, было 80 человек. Митинг прошел без нарушений и задержаний", - сказал собеседник агентства.

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Как передал корреспондент агентства с места событий, митинг состоялся на площади 50-летия Октября, на него пришли горожане с самодельными плакатами. На мероприятии были замечены анархисты, которые принесли баннер.

Рядом с площадью, где проходил несанкционированный митинг, власти проводили детский праздник.

Ранее сообщалось, что митинг против пенсионной реформы в Иркутске был инициирован сторонниками оппозиционера Алексея Навального. Власти не согласовали проведение мероприятия. При этом прокуратура предупредила организаторов и участников об ответственности за проведение несогласованного митинга 9 сентября, заявив, что полиция будет пресекать такие публичные мероприятия в городе.

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Теги: Иркутск, Алексей Навальный

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