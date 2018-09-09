Врио главы Приморья Тарасенко лидирует на досрочных выборах губернатора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от "Единой России", врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко лидирует на досрочных выборах главы региона после подсчета 16,3% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным крайизбиркома, Тарасенко набирает 59,80% голосов. На втором месте кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 13,69%. Тройку замыкает кандидат Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юлия Толмачева, за которую проголосовали 10,50% избирателей.

На четвертом месте кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 8,65%. Выдвинутый "Справедливой Россией" Алексей Козицкий набирает 4,23%.

Для победы кандидату нужно набрать более 50% голосов.