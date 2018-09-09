В Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили кандидатуру Дмитрия Артюхова на пост главы региона на внеочередном заседании в воскресенье.

"Голосование было тайное. За кандидатуру Артюхова проголосовали 14 депутатов, за Александра Голубенко - 2, за Виталия Лагутина - 1", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье сотрудник пресс-службы главы региона.

Он также добавил, что один бюллетень был признан недействительным.

Как сообщалось, 17 августа президент России Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО - Артюхова, Голубенко и Лагутина.

Артюхов был назначен врио губернатора ЯНАО 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды. Он стал самым молодым главой российского региона, заняв эту должность в возрасте 30 лет.

Также сообщалось, что осенью 2014 года депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки в устав округа, отменяющие прямые выборы губернатора. Высшее должностное лицо избирают депутаты законодательного органа, а кандидатов должен представлять глава государства.

Парламентские политические партии представляют своих кандидатов губернатору Тюменской области - сложносоставного субъекта РФ, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Утвержденные им кандидаты направляются на рассмотрение президента РФ, который затем вносит список кандидатов в региональный парламент.

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил Тюменский государственный университет со специальностью магистр экономики и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень МВА в Сингапурском университете управления. Артюхов начинал работать в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 года работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 года был помощником губернатора. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора по экономике.