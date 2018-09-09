Главные новости
В миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойМоскваВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ миреПремьер Абхазии погиб в ДТП
В России

В Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора

Законодательное собрание региона утвердило кандидатуру 30-летнего Дмитрия Артюхова

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа утвердили кандидатуру Дмитрия Артюхова на пост главы региона на внеочередном заседании в воскресенье.

"Голосование было тайное. За кандидатуру Артюхова проголосовали 14 депутатов, за Александра Голубенко - 2, за Виталия Лагутина - 1", - сказал "Интерфаксу" в воскресенье сотрудник пресс-службы главы региона.

В РоссииПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОПутин назначил 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАОЧитать подробнее

Он также добавил, что один бюллетень был признан недействительным.

Как сообщалось, 17 августа президент России Владимир Путин предложил трех кандидатов на пост губернатора ЯНАО - Артюхова, Голубенко и Лагутина.

Артюхов был назначен врио губернатора ЯНАО 29 мая этого года в связи с досрочным прекращением полномочий Дмитрия Кобылкина, возглавившего Минприроды. Он стал самым молодым главой российского региона, заняв эту должность в возрасте 30 лет.

Также сообщалось, что осенью 2014 года депутаты Заксобрания ЯНАО приняли поправки в устав округа, отменяющие прямые выборы губернатора. Высшее должностное лицо избирают депутаты законодательного органа, а кандидатов должен представлять глава государства.

Парламентские политические партии представляют своих кандидатов губернатору Тюменской области - сложносоставного субъекта РФ, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Утвержденные им кандидаты направляются на рассмотрение президента РФ, который затем вносит список кандидатов в региональный парламент.

Дмитрий Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил Тюменский государственный университет со специальностью магистр экономики и аспирантуру Тюменского государственного университета по специальности экономика и управление народным хозяйством. Получил степень МВА в Сингапурском университете управления. Артюхов начинал работать в инвестиционных и банковских организациях. С 2010 года работал в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 года был помощником губернатора. В январе 2016 года был назначен заместителем губернатора по экономике.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Дмитрий Артюхов

Новости по теме

В России
Мантуров рассказал о возможности построить военный конвертопланМантуров рассказал о возможности построить военный конвертоплан
Военно-промышленный комплекс начнет работу в случае заказа от МинобороныПодробнее
 Появилось видео столкновения крана с Крымским мостомПоявилось видео столкновения крана с Крымским мостом
Плавучий кран сорвался с якоря и врезался в мостПодробнее
 В Google объяснили блокировку рекламных роликов НавальногоВ Google объяснили блокировку рекламных роликов Навального
Компания требует от своих клиентов соблюдения местных законовПодробнее
 Google удалил рекламные ролики Навального из YouTubeGoogle удалил рекламные ролики Навального из YouTube
Удалить рекламу просили российские власти, так как считают ее незаконнойПодробнее
Причиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветраПричиной аварийной посадки самолета "Ютэйр" в Сочи назвали внезапный порыв ветра
Резко сменившийся ветер буквально вытолкнул самолет за пределы полосыПодробнее
 Метеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотнымиМетеорологи заверили, что прошедшие в Крыму дожди не были кислотными
Ранее специалисты не исключали возможность кислотных дождей из-за испарений с химзаводаПодробнее
 Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%Долю гастарбайтеров в строительстве в РФ собрались ограничить на уровне 80%
Согласно проекту правительства, ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской областиПодробнее
 Экс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округеЭкс-глава "Роскосмоса" назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе
Игорь Комаров сменил Михаила Бабича, который ранее был назначен послом РФ в БелоруссииПодробнее
 ВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетяхВС РФ уточнит позицию по делам об экстремизме в соцсетях
По данным "Ведомостей", суд предложит проверять, действительно ли у человека был злой умысел, и учитывать число просмотров материалаПодробнее
 В WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климатаВ WWF посоветовали готовиться к катаклизмам в России из-за потепления климата
В России потепление происходит быстрее, чем в среднем на Земле, и на ближайшие 30-40 лет сценарий предопределенПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 сентября6 фото
07 сентября
Фотохроника 7 сентября
Лучшие фото недели10 фото
07 сентября
Лучшие фото недели
Фотохроника 6 сентября6 фото
06 сентября
Фотохроника 6 сентября
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против БутинойМоскваВ Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекВ миреПремьер Абхазии погиб в ДТПСпортЯпонка Наоми Осака впервые в карьере выиграла US OpenВ миреЧто случилось этой ночью: воскресенье, 9 сентябряВ миреПрокуроры назвали ошибочной часть обвинений против Бутиной

Владимир Васильев избран главой Дагестана

В Москве задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь

Наблюдатели сообщили о фейковом видео вброса на одном из участков Москвы

Несколько участников акции оппозиции задержаны в Томске

В Ямало-Ненецкого автономном округе выбрали самого молодого губернатора

Законодательное собрание региона утвердило кандидатуру 30-летнего Дмитрия Артюхова Подробнее

Дружинники вмешались в конфликт между наблюдателями на избирательном участке в Москве

Собянин проголосовал на выборах столичного мэра

Два человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Явка на выборах мэра Москвы к 10:00 составила 2,61%

На несогласованном митинге оппозиции в Иркутске обошлось без задержаний

Ким Чен Ын не стал выступать перед согражданами на параде в Пхеньяне

В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человек

В Москве задержали водителя из Киргизии, намеренно сбившего несколько человекМужчина устроили аварию после конфликта в кафе Подробнее

Мосгоризбирком впервые не получил ни одной жалобы в "день тишины"

На Чукотке приступили к подсчету голосов на губернаторских выборах

Сторонники Навального провели акции против пенсионной реформы на Дальнем Востоке

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');