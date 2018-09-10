Первой женщиной-мэром Якутска станет представительница партии "Возрождение России"

Действующий глава региона Вячеслав Шпорт и кандидат от ЛДПР Сергей Фургал набрали по 35% голосов Подробнее

В Хабаровском крае пройдет второй тур выборов губернатора

Главы Хакасии, Приморского и Хабаровского краев пока не набирают 50% голосов Подробнее

Второй тур выборов губернаторов возможен в трех российских регионах

9 сентября 18:28

МВД сообщило о задержании около 100 человек в ходе акции в Петербурге