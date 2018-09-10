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Первой женщиной-мэром Якутска станет представительница партии "Возрождение России"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - "По выборам главы города Якутска по предварительным данным после обработки 77% протоколов победу одерживает Сардана Авксеньтьева - 39,97%. У ближайшего преследователя Александра Саввинова 32,03%", - сообщает ЦИК Якутии.

Авксентьева станет первой женщиной-мэром Якутска.

Как сообщалось ранее, девять кандидатов были зарегистрированы на выборах мэра Якутска. Предприниматель Владислав Теппор (ЛДПР), председатель Якутской городской думы Александр Саввинов ("Единая Россия"), предприниматель Сергей Асютин (Партия ветеранов России), предприниматель Иван Степанов ("Справедливая Россия"), гендиректор телерадиокомпании "Алмаз" Микаэл Заболотный (партия "Роста"), директор производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" Сардана Авксентьева ("Партия "Возрождения России"), директор ООО "ДВ-Спецтехника" Иван Комаров ("Гражданская платформа"), заместитель генерального директора ООО "Энергетическая строительная компания" Степан Подаруев (партия "Честно/Человек. Справедливость. Ответственность"), предприниматель Игорь Любарский (Патриоты России).

Авксентьева работала заместителем мэра Якутска с 2007 по 2012 годы.

В настоящее время Сардана Авксентьева является директором производственно-коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" - структурного подразделения АО "Аэропорт Якутск".

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Теги: Якутск

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